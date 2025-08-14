Pyongyang niega el retiro de altavoces de su frontera sur

Kim Yo-jong, la poderosa hermana de Kim Jong-un, dijo que no los retirarán y además rechazó cualquier acercamiento hacia Seúl.

La poderosa hermana del gobernante de Corea del Norte desmintió el jueves (14.08.2025) los informes del ejército surcoreano según los cuales Pyongyang había retirado los altavoces de propaganda instalados a lo largo de la frontera y descartó cualquier posibilidad de distensión con Seúl.

«Nunca hemos retirado los altavoces instalados en la zona fronteriza y no estamos dispuestos a retirarlos», afirmó Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, en un comunicado difundido por la agencia oficial norcoreana KCNA.

La frontera entre las dos Coreas es escenario de una guerra de altavoces, en la que Seúl difunde K-pop y boletines informativos hacia el Norte, mientras que este último emite ruidos inquietantes.

Tras llegar al poder a principios de junio, el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung, prometió tender la mano a Pyongyang, al argumentar que «cualquiera que sea el costo, la paz es preferible a la guerra».

El Ministerio de Defensa surcoreano anunció el 5 de agosto que comenzó a retirar los altavoces de su lado de la frontera para «ayudar a aliviar las tensiones con el Norte». Unos días más tarde, su Estado Mayor afirmó que el ejército norcoreano empezó a hacer lo mismo.

En su declaración del jueves, Kim rechazó cualquier gesto en ese sentido.

«Hemos aclarado en varias ocasiones que no tenemos voluntad de mejorar las relaciones con la República de Corea… y esta postura y punto de vista concluyentes quedarán fijados en nuestra Constitución en el futuro», añadió.

jc (afp, efe)