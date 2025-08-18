Quiénes son los líderes de Europa que acompañarán a Zelensky en su reunión con Trump en Washington

El presidente ucraniano llega a la Casa Blanca acompañado de figuras clave, intentando asegurar garantías ante la amenaza rusa y buscando fortalecer la alianza transatlántica en un momento crítico

El futuro de Ucrania podría depender de una reunión organizada de forma apresurada para este lunes en la Casa Blanca, a la que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky llevará un extraordinario grupo de líderes europeos para mostrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un frente unido contra Rusia.

Los pesos pesados políticos europeos fueron excluidos de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes pasado, y buscan proteger a Ucrania y al continente de cualquier agresión creciente de Moscú.

La reunión también es una prueba de la relación de Estados Unidos con sus aliados más cercanos después de que la Unión Europea y Reino Unido aceptaran los aumentos arancelarios de Trump en parte porque querían su apoyo en Ucrania.

La demostración del lunes es una señal tanto del progreso como de la posible angustia que surge de la reunión en Alaska, ya que muchos de los líderes de Europa acuden a Washington con el objetivo explícito de proteger los intereses de Ucrania, una rara y amplia muestra de fuerza diplomática.

“Es importante que Estados Unidos acepte trabajar con Europa para proporcionar garantías de seguridad para Ucrania, y por lo tanto para toda Europa”, afirmó Zelensky en X.

Zelensky y líderes europeos buscan apoyo de Trump para Ucrania en reunión clave en la Casa Blanca

Sin embargo, la noche antes de la reunión, Trump pareció poner la carga sobre Zelensky para que aceptara concesiones y sugirió que Ucrania no podría recuperar Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, desencadenando un conflicto armado que llevó a su invasión más amplia en 2022.

“El presidente Zelensky de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando”, escribió Trump el domingo por la noche en las redes sociales. “Recuerden cómo comenzó. No se recuperará la Crimea que Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!”.

Zelensky pareció responder con su propia publicación tarde el domingo, en la que dijo que “todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de forma rápida y confiable”. Continuó diciendo que “la paz debe ser duradera”, no como fue después de que Rusia se apoderó de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, y «Putin simplemente lo usó como trampolín para un nuevo ataque».

La reunión en Alaska arrojó los posibles contornos para detener la guerra en Ucrania, aunque no estaba claro si los términos discutidos serían finalmente aceptables para Zelensky o Putin.

Al llegar a Washington, Zelensky dijo en otra publicación en redes sociales: “Todos igualmente queremos terminar esta guerra de forma rápida y confiable. Y la paz debe ser duradera”.

Expresó su esperanza de que junto con Estados Unidos y los países europeos, Ucrania pueda obligar a Rusia a una “verdadera paz”.

Los líderes europeos que viajan a Washington

Se esperaba que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañaran a Zelensky en la capital de Estados Unidos.

Sobre la mesa de discusión hay posibles garantías de seguridad al estilo de la OTAN que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia sea duradera. Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el líder ruso está abierto a que los aliados acuerden defender a Ucrania si es atacada.

Trump informó a Zelensky y a los aliados europeos poco después de la reunión con Putin, y la publicación de detalles dispersos de las conversaciones pareció irritar al presidente de Estados Unidos, quien había optado por no detallar ningún término en su comparecencia posterior con Putin.

Zelensky y Von der Leyen sostuvieron un encuentro este domingo en Bruselas

“GRAN PROGRESO CON RUSIA”, publicó Trump el domingo en las redes sociales. El mandatario también lamentó la cobertura mediática de su cumbre con Putin y dijo en Truth Social que “tuve una gran reunión en Alaska”.

Tras la cumbre en Alaska, Trump declaró que un alto el fuego no era necesario para que las conversaciones de paz avanzaran, un cambio repentino a una posición defendida por Putin.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que un alto el fuego aún era posible, pero que “la mejor manera de terminar este conflicto es a través de un acuerdo de paz completo”.

Los temas sobre la mesa para los aliados europeos

Funcionarios europeos confirmaron que Trump les dijo que Putin todavía busca el control de toda la región del Donbás, aunque Ucrania controla una parte significativa de ella.

Y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que Estados Unidos y sus aliados podrían ofrecer a Ucrania un compromiso al estilo de la OTAN para defender al país si es atacado como posible garantía de seguridad.

“Cómo se construye, cómo lo llamamos, cómo se estructura, qué garantías se incorporan que sean ejecutables, de eso hablaremos en los próximos días con nuestros socios que vienen del extranjero”, dijo Rubio a “Meet the Press” de NBC.

Rubio dijo en “Sunday Morning Futures” de Fox News que tal compromiso “sería un gran movimiento” por parte de Trump. Espera que las delegaciones “pasen seis, siete horas hablando de estas cosas, tal vez más, y traten de llegar a un punto donde tengamos algo más concreto”.

La reunión del lunes probablemente será muy difícil para Zelensky, dijo un funcionario cercano a las conversaciones en curso. Ese funcionario habló bajo condición de anonimato para hablar abiertamente sobre la posición en Ucrania y entre los aliados.

Trump prometió una reunión tripartita que incluya a Ucrania después de su encuentro con Putin en Alaska (REUTERS/Kevin Lamarque)

Zelensky necesita evitar una situación en la que se le culpe por bloquear las conversaciones de paz al rechazar las amplias reclamaciones de Putin sobre el Donbás, dijo el funcionario. Es una demanda que Zelensky ha dicho muchas veces que nunca aceptará porque es inconstitucional y podría crear una plataforma de lanzamiento para futuros ataques rusos.

Si se enfrenta a la presión para aceptar las demandas de Putin, Zelensky probablemente tendría que recurrir a una habilidad que ha demostrado una y otra vez: la táctica diplomática. Las autoridades ucranianas buscan una reunión trilateral con Zelensky, Trump y Putin para discutir asuntos sensibles, incluidos los temas territoriales.

La ambición de Trump de terminar la guerra

Después de soportar una diatriba pública de Trump y el vicepresidente JD Vance en febrero, Zelensky trabajó para reparar las relaciones con Estados Unidos.

La comunicación diplomática constante y una reunión de 15 minutos en el Vaticano en abril en un aparte del funeral del papa Francisco ayudaron a cambiar los ánimos. Trump pareció en ese momento verse influenciado por las condiciones de Zelensky para la paz.

Pero Trump dice que le importa principalmente terminar la guerra, una ambición que lo llevó a descartar la necesidad de un alto el fuego después de su reunión con Putin.

Los aliados europeos también han trabajado con Trump, alcanzando un acuerdo en julio para que los aliados de la OTAN compren armas de Estados Unidos para Ucrania.

Antes de la reunión del lunes, el presidente de Francia recalcó la importancia de fortalecer el ejército de Ucrania y la necesidad de mostrar a Putin que Europa interpreta sus movimientos como una amenaza para otras naciones.

Líderes de la UE y la OTAN acompañan a Zelensky en busca de respaldo ante la amenaza rusa (REUTERS/ARCHIVO)

“Si somos débiles con Rusia hoy, estaremos preparando los conflictos de mañana y afectarán a los ucranianos y, no se equivoquen, también pueden afectarnos a nosotros”, dijo Macron.

Rusia continúa los ataques en Ucrania

Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron bombardeando Ucrania con misiles y drones.

Un ataque con drones rusos en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a seis civiles el domingo por la noche. Entre las víctimas había un niño pequeño y un adolescente de 16 años, según funcionarios locales. El ataque también hirió a 20 personas, incluidos seis niños, dijeron las autoridades.

Los ataques aéreos rusos también golpearon la región noreste de Sumy y a la región sur de Odesa.

En Zaporizhzhia, una ciudad en el sureste, 17 personas resultaron heridas en un ataque el lunes, según el jefe regional Ivan Fedorov.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó un total de cuatro misiles balísticos Iskander-M y 140 drones Shahed y señuelos en toda Ucrania durante la noche, de los cuales 88 drones fueron interceptados o bloqueados.