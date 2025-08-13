«Quieren ver un trato cerrado»: Trump anuncia contactos con líderes europeos ante su reunión con Putin

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que los líderes europeos quieren que alcance un acuerdo de paz sobre Ucrania con el líder ruso, Vladímir Putin, durante su encuentro en Alaska el 15 de agosto.

«Hablaré con los líderes europeos próximamente. Son personas estupendas que quieren ver un trato cerrado«, escribió el mandatario en Truth Social.

Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán el viernes en la ciudad de Anchorage, en Alaska, para abordar la crisis ucraniana, entre otros temas.

Ante este histórico encuentro, el primero desde 2019, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, llegó este miércoles a Berlín para participar en una reunión por video con sus socios europeos, en la que se espera que intervengan también el presidente y el vicepresidente de EE.UU., Donald Trump y J.D. Vance. El objetivo de la videoconferencia es prepararse para la cumbre de Alaska, según reportes.

