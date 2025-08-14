Recomiendan a viajeros de vuelos internacionales prever con anticipación el transporte hacia o desde el aeropuerto el domingo

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) recomendó a los viajeros de vuelos internacionales prever con anticipación el transporte hacia o desde el aeropuerto correspondientes al eje central para el domingo próximo, día de las elecciones generales en el país.

Fuente: ABI

“Ese día se mantendrán únicamente los vuelos en conexión internacional, para atención tanto de pasajeros de BoA como de otras aerolíneas. Todos los viajeros deberán portar su boleto internacional y prever con anticipación su transporte hacia o desde el aeropuerto correspondiente”, se lee en un comunicado de la aerolínea estatal.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el día de las elecciones generales, es decir el domingo 17 de agosto, solamente los vuelos internacionales y de emergencia podrán operar con normalidad, lo que significa que no habrá vuelos nacionales durante la jornada electoral.

De acuerdo con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), durante esa jornada electoral solo operarán vuelos internacionales en 3 aeropuertos del eje central, por lo que están autorizadas 6 líneas de transporte público para movilizar pasajeros desde y hacia las terminales aéreas, que son:

En el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz, la Asociación de Transportistas de Microbuses línea 135 Viru Viru y el Taxi Azul, cuyos números de contacto son 750-93145 y 776-72132, respectivamente; en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, el Sindicato 14 de Septiembre, con números de referencia 4592800, 4592700 y 733-42488.

Mientras que, en el aeropuerto de El Alto de La Paz, estarán disponibles las líneas de los sindicatos Contranstur, 29 de Mayo y Pabón, cuyos teléfonos de contacto son 732-17668, 720-64266, 632-47335 y 719-28139, respectivamente.

MC/Afbs