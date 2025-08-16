Reconocidos músicos se unen para un concierto en beneficio de Uzquiano

Témpano, Los Bardos, Canarios del Chaco Boliviano, Ramex, Mala Kumbala y Jach’a Mallku se presentarán en el escenario en apoyo al músico.

Artistas y populares grupos musicales bolivianos se unen para un concierto benéfico en favor del artista Dante Uzquiano, la voz símbolo de Wara y quien atraviesa por problemas económicos y de salud a los 77 años.

El recital se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre en el Cine Teatro Municipal 6 de Agosto en La Paz, desde las 18.30.

Témpano, Los Bardos, Canarios del Chaco Boliviano, Ramex, Mala Kumbala y Jach’a Mallku se presentarán en el escenario en apoyo al músico paceño.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y el Centro Cultural Thelonious.

Concierto

“Este 3 de septiembre celebramos la música y la vida en VIDA, con el apoyo de Centro Cultural Thelonious. Acompáñanos en este concierto benéfico en favor de Dante Uzquiano. Súmate con tu presencia y hagamos de esta noche un acto de solidaridad lleno de música”, indica el comunicado de la secretaria municipal de Culturas.

En julio, el cantante y poeta boliviano pidió ayuda a la comunidad para salir adelante, ya que su estado de salud ya no le permite subirse a un escenario.

Uzquiano relató que tuvo que someterse a una cirugía de prótesis de cadera, un dispositivo médico artificial que reemplaza la articulación cuando esta se encuentra dañada.

“No tenemos una jubilación, sino vendemos nuestro arte no podemos alimentarnos. Lo último que tuve fue una prótesis de cadera que me impide subir a un escenario”, narró el artista.

Percibe Bs 350 de la renta dignidad, monto que no le alcanza para sobrevivir.

“Esos 350 bolivianos no me alcanzan para vivir, toda ayuda que me puedan prestar en el amor de Dios agradezco completamente”, agregó Dante.

Poco después sus amigos de la música, artistas y el público en general colaboraron con el emblema de Wara participando en eventos de firma de autógrafos, venta de discos y otros conciertos para Uzquiano.