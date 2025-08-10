Reportero graba sus últimos momentos con vida antes de morir en un bombardeo israelí en Gaza

El corresponsal de Al Jazeera Anas al Sharif, de 28 años, murió junto a todo su equipo en el interior de una carpa para periodistas frente a un hospital.

Un periodista palestino filmó los últimos momentos con vida antes de morir este domingo durante un bombardeo selectivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza.

«Bombardeos ininterrumpidos… Durante dos horas, la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado», escribió el corresponsal de Al Jazeera Anas al Sharif, de 28 años, junto a un breve video de los bombardeos.

El reportero falleció en el interior una carpa para periodistas frente a la entrada principal del hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza, junto a otros tres miembros del equipo. Al menos siete personas murieron como consecuencia de la agresión, indicó el director del sanatorio.

Posteriormente, las FDI confirmaron la operación, acusando a Al Sharif de liderar una «célula terrorista de Hamás» y responsabilizándolo de lanzar «ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI».

Campaña contra periodistas en Gaza

Previamente, Al Jazeera denunció al Ejército israelí por iniciar una «campaña de incitación» contra sus periodistas en la Franja de Gaza, incluido especialmente Al Sharif. «La red de medios considera esta incitación un peligroso intento de justificar los ataques contra sus periodistas sobre el terreno», comunicó.

Entre tanto, las FDI han asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación desde que comenzaron sus bombardeos en el enclave palestino, incluidos varios reporteros de Al Jazeera y sus familiares.