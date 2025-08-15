Rige el Auto de Buen Gobierno: Están prohibidas las reuniones y fiestas; la Policía y ediles se movilizan para el control

La Policía Boliviana indicó que «su cumplimiento es obligatorio y las personas que las infrinjan podrán ser denunciadas ante las autoridades competentes».

Por: eju.tv

Desde las cero horas de este viernes rige el Auto de Buen Gobierno aprobado por las nueve Gobernaciones del país en el marco de las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Funcionarios ediles y de la Policía controlan el cumplimiento de las disposiciones.

Por ejemplo, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, la portación de armas, la instalación de reuniones o espectáculos públicos, así como el traslado de electores.

En el marco del plan “Elecciones en Paz”, la Policía Boliviana ejecuta un histórico despliegue de 25.044 efectivos destinados a la custodia del material electoral, la vigilancia en los recintos de votación y la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

«Queremos destacar este desplazamiento histórico por parte de nuestra Policía Boliviana. Tenemos aproximadamente 38.000 efectivos de la Policía Boliviana, quiere decir que el 100% va a ser acuartelado el día 17 de agosto conforme lo establece la normativa», sostuvo Ríos.

Ríos aseguró que la Policía está preparada para ejecutar todas las operaciones previstas, tanto en el marco del Auto de Buen Gobierno como en los actos postelectorales, incluyendo el resguardo de los centros de cómputo a nivel nacional.

«Vamos a estar con personal policial de civil brindando los distintos informes en función de algunas alteraciones o conflictos, posibles conflictos que se puedan suscitar», precisó.

A los controles también se suman los gobiernos municipales. Por ejemplo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció controles, «especialmente en bares, cantinas, restaurantes que no pueden estar abiertos».

«Los mercados estarán cerrados, aunque quizá hayan algunas vendedoras que se acomodarán alrededor, pero después vamos a coadyuvar a todas las disposiciones que saque el Gobierno Departamental», señaló.

El Tribunal Supremo Electora (TSE) exhortó a la ciudadanía a “cumplir con las disposiciones y participar de manera responsable en el proceso electoral, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia en el país”.

Estas son las restricciones:

1. Prohibición de propaganda electoral

Desde las 00:00 de este jueves 14 de agosto hasta las 18:00 del domingo 17 queda prohibida toda manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas, en cualquier formato o medio de comunicación, inclusive en las redes sociales.

2. Restricción de consumo de alcohol

Desde las 00:00 del viernes 15 hasta las 12:00 del lunes 18 de agosto no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas, restaurantes, hoteles, cantinas u otros establecimientos públicos o privados.

3. Prohibición de portar armas

Durante toda la jornada electoral del domingo 17 de agosto queda prohibido portar armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto que represente un peligro para la seguridad ciudadana.

Esta disposición no incluye a las Fuerzas Armadas ni a la Policía, que estarán a cargo de la seguridad y el resguardo en el proceso electoral.

4. Suspensión de reuniones y espectáculos

Desde las 00:00 hasta las 24:00 del día de las elecciones no se podrán realizar actos públicos, reuniones o espectáculos de ninguna índole. entre ellos fiestas familiares o patronales, además de shows musicales.

5. Prohibición de traslado de electores

Durante el día de la elección queda prohibido trasladar votantes de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte.

Cualquier caso detectado será remitido al Ministerio Público, en aplicación del artículo 238, inciso i) de la Ley del Régimen Electoral (Ley 026).

6. Restricción vehicular

Se restringe la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de transporte público, durante toda la jornada electoral.

Solo podrán transitar aquellos que cuenten con autorización expresa del TSE o de los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

Están exentos los vehículos de las fuerzas del orden involucrados en tareas de seguridad y custodia electoral, además de ambulancias, vehículos de emergencia y de la prensa.