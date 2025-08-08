Rivero llega hasta las semifinales del Young Champions Cup en Bélgica

El joven tenista nacional, por tercera semana seguida, estuvo a un paso de la final de un torneo por la Gira Europea Sub-14, en la que cosechó 17 victorias y cuatro derrotas.

Matías Rivero estuvo muy cerca de clasificarse a la final del Young Champions Cup, en Bélgica, por la Gira Europea Sub-14, al llegar hasta las semifinales y con ello cerró su participación en el Viejo Continente con un saldo positivo de 17 victorias y cuatro derrotas en singles.

Rivero fue el más destacado del equipo sudamericano que compitió durante un mes en Europa.

Su desempeño

Fueron cuatro torneos consecutivos en los que mostró un gran nivel, pues el primero, en el Open Stade de Francia, salió campeón del Bonus Draw luego de caer en la primera ronda del cuadro principal.

En las tres siguientes semanas se metió en los cuatro mejores del Tennis Europed’Annecy, igual en Francia, del Internacionale Deutsche Tennismeisterschaften de Düren, en Alemania, y del Young Champions Cup de Bélgica.

En esos campeonatos cayó en semifinales, pero lo hizo dando batalla y dejando en alto el nombre de Sudamérica y principalmente de Bolivia.

El torneo

El campeonato belga se jugó en las canchas del AZUA Tennis, donde Rivero mostró un gran performance.

En primer ronda ganó al australiano Sebastián Lavorato (6-1 y 6-0), en segunda fase superó al sirio Muhamad Eyad Saleem (7-6 y 6-3), en octavos de final venció al marroquí Soulaimane Jamji (1-6, 7-6 y 6-3) y en cuartos de final derrotó al indonesio Ethan Frans, quien se retiró cuando perdía en el tercer set (6-4, 6-7 y 5-2).

Este viernes, por las semifinales, se enfrentó al chino Yu ting Wu, quien se impuso por 6-1 y 6-3.