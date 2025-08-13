Rolando Cuéllar anuncia su candidatura para ser gobernador de Santa Cruz: “Organizaciones sociales me han elegido”, señala

El diputado del MAS anunció que se lanzará como candidato en las elecciones subnacionales. Dice que tiene un proyecto para el departamento cruceño.
Fuente: Unitel
Este miércoles el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, cuestionó la elección de los candidatos a diputados y senadores por el partido azul y anunció que se lanzará como candidato a la Gobernación cruceña.
“Nosotros nos vamos a presentar en las subnacionales, candidato a gobernador por Santa Cruz. Las organizaciones sociales han tenido un ampliado y han elegido que mi persona vaya candidato”, manifestó Cuéllar, en contacto con los medios.
Cuéllar señaló que concluirá su gestión como diputado suplente y una vez concluya su gestión dio a entender que se alejará el MAS.
“Termina nuestra gestión y estamos elaborando un proyecto departamental para asumir como gobernador de Santa Cruz”, manifestó.
Según este diputado nunca hubo un gobernador que trabaje por Santa Cruz y considera que en caso de llegar a ser la primera autoridad del departamento esto cambiará.