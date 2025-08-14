Saca tu carnet en 3 minutos y sin filas: ¿Es posible? Te explicamos cómo hacerlo

Ligia Portillo

En plena cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 17 de agosto, miles de bolivianos buscan renovar o reponer su carnet de identidad, único documento válido para emitir el voto. Si perdiste el tuyo y no tienes tiempo para hacer filas, existe una alternativa rápida, disponible las 24 horas del día: las máquinas EDA (Emisión Documental Automatizada) del SEGIP.

En Santa Cruz de la Sierra, este sistema está ubicado en Segundo Anillo, esquina avenida San Aurelio, dentro de las instalaciones de DIPREVCON, según la información publicada en redes oficiales. También funciona en La Paz, Cochabamba y Tarija.

¿Qué es y cómo funciona?

Las EDA son cabinas automatizadas, similares a un cajero automático, que permiten reponer el carnet de identidad o duplicar la licencia de conducir en apenas tres minutos, sin necesidad de atención en ventanilla.

El procedimiento es sencillo:

– Verificación biométrica con huella digital y reconocimiento facial.

– Confirmación de datos y fotografía previamente registrada en el sistema.

– Pago de 50 bolivianos, que puede hacerse en la misma máquina mediante código QR o tarjeta de crédito/débito.

– Impresión instantánea de la nueva cédula, con la misma foto y datos del último trámite realizado en oficinas del SEGIP.

Requisitos obligatorios:

– Ser mayor de 18 años.

– Estar registrado en el sistema biométrico del SEGIP (huella y firma digitalizada).

– Haber tramitado anteriormente el carnet de forma presencial.

Sin estos requisitos, el sistema no podrá emitir el documento.

Importante para las elecciones

Para el 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral ha recalcado que solo se aceptará el carnet físico. No se permitirá votar con cédula digital, fotocopias, libreta de servicio militar u otros documentos.

En este contexto, el servicio EDA se convierte en una herramienta clave para quienes necesitan su carnet de inmediato y sin esperas.