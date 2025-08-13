Sale a la luz un video del momento cuando inicia el incendio de auto en un surtidor de Santa Cruz

En el video de alrededor de un minuto y medio se muestra lo sucedido antes y durante el incendio de un auto en un surtidor ubicado en la zona de Los Lotes de Santa Cruz de la Sierra

Mario Rocabado

Fuente: Unitel

Cámaras de seguridad grabaron los segundos antes y durante el incendio de un auto en un surtidor cruceño, ubicado en la zona de Los Lotes. La reacción de un hombre, que llegó con un extintor, evitó que la situación se torne más grave. En un video que dura solo minuto y medio se observa que cerca de una bomba de combustible está estacionado un torito de color rojo y justo, en el otro carril, está el auto blanco que ardió en llamas. [Captura de video] / El hecho quedó grabado en cámaras de video Segundos antes del fuego, una trabajadora de la estación de servicio abre la puerta trasera del motorizado, pero al percatarse de las llamas se aleja mientras en el interior del auto, en la parte delantera, había otra persona, que también sale corriendo.