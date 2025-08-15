Santa Cruz: A dos días de las elecciones, se observan largas filas de ciudadanos que buscan obtener su carnet de identidad

Fuente: Unitel

En la mañana de este viernes, se registraron largas filas en la subalcaldía del Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra, donde ciudadanos se reunieron para obtener su carnet de identidad nuevo, situación que se genera a dos días de elecciones generales.

El documento es fundamental para emitir el voto este domingo, ya que debe presentarse de manera física ante los jurados electorales para que se pueda sufragar.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que también se puede votar con carnet vencido, siempre y cuando no supere el año de caducidad.

Esta medida busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y que la fecha de emisión no sea una limitante.

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) amplió sus horarios en todo el país y ahora sus puertas están abiertas de 7:00 a 18:00 dando más chances a la población para acudir a sus instalaciones.