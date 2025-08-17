¡Santa Cruz a las urnas! Con 2.071.967 votantes, el departamento lidera el padrón electoral nacional

En el departamento cruceño, más de dos millones de electores están convocados a ejercer su decho al voto. Se prevé que las mesas de sufragio estén habilitadas a partir de las 08:00 para dar inicio a la jornada electoral.

Carolina Galarza Villagran

Fuente: eldeber.com.bo

Este domingo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones nacionales en todo el país. Desde las 08:00, las mesas de votación abrirán en los nueve departamentos para que la población boliviana ejerza su derecho al voto. Santa Cruz cuenta con 2.071.967 electores habilitados, la mayor cantidad en el país. El departamento cruceño tiene 3.115.386 habitantes (según el censo 2025).

Al departamento cruceño sigue La Paz, con 2.047.825 votantes habilitados, y Cochabamba, con 1.443.013, de acuerdo con el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas.

Santa Cruz vivirá una jornada electoral marcada por un clima cálido. El pronóstico indica una temperatura mínima de 18°C que podría llegar hasta los 32°C, además de la presencia de vientos durante el día. En este contexto, se ultiman los preparativos en los distintos recintos electorales para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Los 2.071.967 electores habilitados en el departamento podrán acudir a 9.115 mesas de sufragio distribuidas en 1.124 recintos, tanto en áreas urbanas como rurales. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz informó que las instalaciones ya están listas con la respectiva logística, señalización y materiales necesarios para asegurar el derecho al voto de la ciudadanía.

Según se prevé, los comicios electorales finalizan a las 16:00, sin embargo, las mesas de votación deben funcionar hasta que «el último ciudadano de la fila» ejerza su voto.

El detalle de recintos y mesas se difundió en un medio impreso de alcance departamental y en el portal oficial del TED Santa Cruz: conocé aquí los detalles de los recintos y mesas de votación (dale click).

Estos corresponden a las circunscripciones 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del área urbana de Santa Cruz y las circunscripciones 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del área rural del departamento, entre las que además se encuentra la circunscripción especial correspondiente a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino (NPIOC).

Recintos trasladados en el área urbana

De acuerdo con la Unidad de Geografía y Logística Electoral, algunos recintos fueron reubicados para brindar mejores condiciones a los votantes, ya sea por el crecimiento del padrón o por trabajos de refacción. Los traslados se hicieron a lugares cercanos, dentro de cada circunscripción:

Escuela Bernardo Cadario (Colegio Kurt Richter) → Escuela Enrique Finot “Los Jororis” (12 mesas).

Colegio San Carlos → Colegio Félix Bascopé Sanandita (10).

U. E. Paraíso de los Infantes → U. E. Manantial de Vida (13).

Colegio San Pablo → U. E. Libertador Simón Bolívar (5).

Colegio Max Fernández Rojas B. → Módulo Educativo Islas del Palmar (15).

U. E. Mateo Kuljis Ilic II → U. E. Mateo Kuljis Ilic II Primario (4).

Recintos trasladados en el área rural

En el área rural también se realizaron reubicaciones: