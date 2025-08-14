Santa Cruz: Aeronave rusa aterrizó en Viru Viru para carga de combustible y descanso de tripulación, según Naabol

Detalló que se trató de un avión de carga, proveniente de Ucrania y con destino final en Santiago de Chile, que realizó su recorrido vía Sao Paulo, en Brasil, antes de arribar a Santa Cruz en horas de la mañana. Aseguró que toda la tripulación permaneció a bordo y no había pasajeros adicionales.

eju.tv / Video: Gigavisión

El director regional de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Milton López, aseguró este jueves que el aterrizaje de una aeronave rusa en el aeropuerto internacional de Viru Viru respondió únicamente a una escala técnica para reabastecer combustible y permitir el descanso de la tripulación.

«Teníamos el plan de vuelo de esta aeronave, que únicamente realizó una escala técnica para abastecerse de combustible y permitir el descanso de la tripulación. Más allá de eso, no tenemos otra información. Se trató únicamente de una escala técnica. La aeronave aterrizó en horas de la mañana, no tengo la hora exacta, y permaneció aproximadamente 24 horas», afirmó el funcionario.

Detalló que se trató de un avión de carga, proveniente de Ucrania y con destino final en Santiago de Chile, que realizó su recorrido vía Sao Paulo, en Brasil, antes de arribar a Santa Cruz en horas de la mañana. Aseguró que toda la tripulación permaneció a bordo y no había pasajeros adicionales.

Ante la inquietud generada en redes sociales, la autoridad pidió calma y reiteró que la parada estaba contemplada en un plan de vuelo previamente aprobado, como parte de los protocolos internacionales de aviación.

«Entendemos que, al ser una aeronave extranjera de carga, pueda generar susceptibilidad; sin embargo, como expliqué, fue únicamente una parada técnica. Por protocolo, este tipo de aeronaves realiza escalas en diferentes lugares para reabastecerse de combustible, y en este caso escogieron Bolivia», insistió López.

Las declaraciones se dan lugo que el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, publicó ayer fotografías enviadas desde el aeropuerto Viru Viru, donde muestran al avión ruso en territorio boliviano, lo que generó susceptibilidad a pocos días de las elecciones nacionales previstas para el domingo 17 de agosto. La semana pasada también se denunció la llegada de ciudadanos venezolanos a Bolivia.