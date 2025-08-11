Santa Cruz: Bomberos sofocan incendio de pastizal en la carretera Bioceánica

Acciones. Lograron ejecutar las labores de enfriamiento evitando la propagación del fuego.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En una intervención oportuna y coordinada, los bomberos de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación, junto al grupo Saviors Pantaneros, lograron controlar en su totalidad un incendio de pastizal registrado en el kilómetro 616 de la carretera Bioceánica, en inmediaciones de la estancia Buen Retiro.

En el lugar, el personal ejecutó labores de enfriamiento y liquidación junto al equipo de la hacienda, evitando la propagación del fuego.

Si bien un sobrevuelo inicial no identificó focos activos, durante el monitoreo terrestre se detectó una reactivación en el sector sur, la cual fue controlada de forma inmediata mediante el uso de equipos de intervención rápida.

La operación se desarrolló con el apoyo de herramientas forestales, un tractor agrícola, una camioneta de ataque rápido y un dron, empleado para el monitoreo aéreo de la zona afectada.

El incendio fue declarado totalmente controlado y liquidado, quedando el área bajo vigilancia del personal de la estancia Buen Retiro, a fin de prevenir posibles reactivaciones.