Santa Cruz: Hay un arrestado tras el tiroteo que dejó un policía herido

«El Comando ha dispuesto realizar un operativo de alto impacto en el Cordón Ecológico, tras resultar herido un funcionario policial. Los rastrillajes han sido permanentes y se ha incrementado el personal», reveló Silva.

En cuanto al cuadro clínico del policía herido, Silva aseguró que está estable, «estaba ingresando a cirugía para una limpieza hace media hora». Agregó que el impacto de bala fue en la pierna derecha, a altura de la rodilla.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, Silva reveló que solo hay una persona que disparó contra el policía; se presume que sea de nacionalidad brasileña. «En este momento, el taxista (que estuvo cerca del lugar de los hechos) fue trasladado hasta dependencias policiales para que pueda emitir mayor información», apuntó.

El efectivo herido fue identificado como Manuel Rosendo Zapata Pachuri, quien recibe atención médica de urgencia en la clínica Udabol, según el informe oficial de la Policía.

Un tiroteo registrado en el tercer anillo de la avenida Busch puso en alerta al barrio El Carmen. De acuerdo con información preliminar, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaban un seguimiento a sujetos de nacionalidad brasileña. Durante la intervención, los policías lograron quitarle un arma a uno de ellos; sin embargo, otro de los sospechosos portaba un arma oculta y disparó contra un efectivo, provocándole una herida en la pierna. Luego, huyó hacia el Cordón Ecológico.

Según los testigos del hecho, el antisocial escapó con ayuda de otra persona, pero esta información no ha sido confirmada. Las investigaciones siguen realizándose.