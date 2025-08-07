Santa Cruz: Recluso escapa del San Juan de Dios y detienen al policía encargado de la custodia

El interno, un ciudadano de nacionalidad chilena, salió al hospital por problemas de salud. Está procesado por robo agravado y aprovechó un descuido para fugarse desde el nosocomio

Guider Arancibia Guillen





Fuente: eldeber.com.bo

La Policía está movilizada luego de que un privado de libertad, que purgaba en la cárcel de Palmasola, escapara del hospital San Juan de Dios donde fue internado por problemas de salud. Se trata de Máximo Amaury Santander Fernández, de nacionalidad chilena, que este miércoles aprovechó un pequeño descuido del policía que lo escoltaba para fugar con rumbo desconocido.

Se conoció que el uniformado, tras darse cuenta que el interno ya no se encontraba en su cama en la habitación, dio parte y empezó la movilización en su búsqueda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El recluso vestía un canguro de color negro y pantalón azul y estaba procesado por delito de robo agravado.

La Policía accionó de manera inmediata la notificación a Migración, a la Interpol, unidades policiales de carreteras y fronteras. Al mismo tiempo, activó los mecanismos de búsqueda para recapturar al prófugo.

El policía del penal encargado de la seguridad y custodia del interno está detenido y pasó a disposición del Ministerio Público y también a proceso en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI).