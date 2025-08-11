Santa Cruz: Vecinos denuncian que miembros de barras bravas atacaron y agredieron a jóvenes en la zona de Los Lotes

El hecho se registró la noche del domingo en el barrio Villa Esperanza, de la capital cruceña, donde varios jóvenes fueron arrestados tras generar temor entre los vivientes del lugar
Joel Orellana
Fuente: Unitel
Vecinos del barrio Villa Esperanza, ubicado en la zona de Los Lotes de la capital cruceña, denunciaron que un grupo de sujetos agredieron a unos jóvenes que se encontraban jugando en una cancha polifuncional.
Según el relato de las personas de la zona, los responsables serían supuestos miembros de barras bravas, quienes llegaron a bordo de un micro y se bajaron directamente para atacar.
De acuerdo a la información, los sujetos se encontraban portando cuchillos y machetes, con los cuales amedrentaron a las víctimas para posteriormente agredirlas y robarles sus pertenencias.
Además, aseguraron que estas personas también intentaron ingresar a los domicilios y así poder sustraer objetos del lugar.
Un dirigente de este barrio denunció además, que producto del ataque de estos sujetos, un hombre quedó herido por lo que tuvieron que llevarlo hasta el Hospital francés para que pueda recibir atención médica.
Ante el temor que causaron estas personas, los vecinos tuvieron que llamar a la Policía, por lo que una patrulla llegó poco después para realizar una intervención.
En las imágenes captadas por los mismos vivientes del lugar, se puede observar como varios jóvenes, que presuntamente participaron de los hechos que ocurrieron, fueron arrestados y subidos a una patrulla.
Se desconoce si estos sujetos fueron llevados a una unidad policial y si algún vecino presentó una denuncia formal en su contra, por lo que se espera conocer más detalles de este caso en las próximas horas.