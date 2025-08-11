Santa Cruz: Vecinos denuncian que miembros de barras bravas atacaron y agredieron a jóvenes en la zona de Los Lotes

El hecho se registró la noche del domingo en el barrio Villa Esperanza, de la capital cruceña, donde varios jóvenes fueron arrestados tras generar temor entre los vivientes del lugar

Joel Orellana

Fuente: Unitel

Vecinos del barrio Villa Esperanza, ubicado en la zona de Los Lotes de la capital cruceña, denunciaron que un grupo de sujetos agredieron a unos jóvenes que se encontraban jugando en una cancha polifuncional. Según el relato de las personas de la zona, los responsables serían supuestos miembros de barras bravas, quienes llegaron a bordo de un micro y se bajaron directamente para atacar. De acuerdo a la información, los sujetos se encontraban portando cuchillos y machetes, con los cuales amedrentaron a las víctimas para posteriormente agredirlas y robarles sus pertenencias. Personal policial tuvo que intervenir y arrestó Además, aseguraron que estas personas también intentaron ingresar a los domicilios y así poder sustraer objetos del lugar.