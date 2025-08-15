Se activa la distribución del material electoral a las zonas rurales de Oruro; este sábado el operativo llega a la capital

Fuente: Unitel

Desde las 09:30 de este viernes comenzará la distribución del material electoral en el departamento de Oruro. Un total de 1.693 maletas con material electoral llegará a los recintos de votación para unos 363.000 votantes habilitados.

Desde este viernes 15 de agosto se desplegarán la brigadas para distribuir 636 maletas en las 16 provincias del área rural del departamento.

Mientras que las 1.057 maletas restantes serán entregadas en la capital horas antes del día de la votación.

Las vehículos son custodiados por uniformados como sucede en el resto del país como parte de la cadena de custodio que implementó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El vocal Iver Pereira señaló el operativo fue coordinado con las autoridades de los municipios del departamento, con los cuales se reunió en pasados días.

“Hemos visto el compromiso de los alcaldes de respaldar y apoyar estas actividades”, destacó.

Días antes, las autoridades del Tribunal Electoral Departamental de Oruro fiscalizaron las pruebas del sistema de cómputo y realiza el simulacro de votación a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático.

El traslado del material es fiscalizado en tiempo real mediante control satelital de GPS, como parte de los protocolos de seguridad.