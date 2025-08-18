Se registran más de 1.800 focos de calor y el Gobierno despliega aeronaves para sofocar el fuego que pone en riesgo áreas protegidas

Bolivia registra 1.850 focos de calor y tres incendios activos, dos en Santa Cruz y uno en Cochabamba, y se mantiene alertas roja y naranja por riesgo de incendios en 64 municipios del país, según precisó este lunes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes

Fuente: ABI / Video Bolivia Tv

La Paz.- El Gobierno nacional desplegó este lunes dos aeronaves al departamento de Santa Cruz para sofocar el fuego que ingresó a dos áreas protegidas, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El día de hoy (lunes) estamos desplegando dos aeronaves y ya partió nuestro sistema con combustible aéreo, dos aeronaves adicionales para que puedan seguir combatiendo el fuego en este sector”, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Según datos oficiales, hasta el domingo se registraron 1.850 focos de calor en el territorio nacional. De ellos, 1.422 se concentran en Santa Cruz. En ese contexto, Calvimontes informó que el fuego alcanzó zonas críticas dentro de áreas protegidas.

“En Santa Cruz, lamentablemente, ha habido un incendio en el municipio de San Matías, que corresponde ya al ingreso del ANMI (Área Natural de Manejo Integrado) San Matías, y el otro todavía se mantiene activo en el Parque Noel Kempff Mercado”, precisó la autoridad en entrevista con Cadena A.

El fuego en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado se encuentra en la sierra de Caparuch, una región de difícil acceso donde las condiciones climáticas dificultan las labores de contención.

“Este fin de semana hemos tenido vientos intensos, ha aumentado la temperatura en la zona, de manera que no se ha podido sofocar completamente, por eso es que estamos enviando aeronaves para que puedan reforzar el trabajo en el mismo lugar antes de que tome el sector de los bosques, porque todavía el fuego se mantiene en la parte de los pastizales”, explicó.

Ante esta situación, el Viceministerio de Defensa Civil convocó a una reunión de coordinación a autoridades municipales, departamentales y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para definir acciones más contundentes.