Senadora Rek pide al Ministerio de Gobierno un informe documentado sobre el ingreso masivo de venezolanos a Bolivia

La parlamentaria subrayó que se trata de un tema de seguridad nacional y de la integridad de los procesos democráticos, por lo que exigió que cada respuesta sea respaldada con documentos oficiales.

eju.tv

La senadora Centa Rek remitió este lunes una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Gobierno para que, de manera documentada, aclare el ingreso aparentemente irregular de decenas de ciudadanos venezolanos a Bolivia en vuelos chárter, a pocos días de las elecciones nacionales, que se realizará el domingo 17 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La legisladora advirtió que la población no recibió información oficial sobre las razones de este ingreso masivo, las identidades de los extranjeros y los controles migratorios aplicados. “Es necesario que el Ministro de Gobierno (Roberto Ríos) explique en detalle quién autorizó y con qué motivo se permitió el ingreso masivo y sin claridad de cientos de extranjeros en vuelos chárter. Este hecho debe ser explicado de inmediato”, enfatizó Rek.

La parlamentaria subrayó que se trata de un tema de seguridad nacional y de la integridad de los procesos democráticos, por lo que exigió que cada respuesta sea respaldada con documentos oficiales.

Entre las principales preguntas y la solicitud de documentación están: ¿Qué información oficial posee el Ministerio de Gobierno sobre el arribo, a una semana de las elecciones nacionales, de un vuelo procedente de Buenos Aires con más de 200 ciudadanos venezolanos que ingresaron por el aeropuerto de Santa Cruz?; ¿cuál fue la identidad y propósito declarado por las autoridades venezolanas o bolivianas para el vuelo de Conviasa? ¿Hubo coordinación previa o autorización oficial para esta movilización? Adjuntar respaldo documental.

Asimismo: ¿qué mecanismos de control migratorio se aplicaron? ¿ingresaron como turistas, refugiados, repatriados u otro estatus? ¿qué autoridades verificaron su documentación y destino? Adjuntar documentación; ¿qué criterios se emplearon para no aplicar los mismos controles que a otros extranjeros? ¿hubo excepciones normativas o políticas?; ¿se tomó algún resguardo o coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, Segip o Serecí para evitar una eventual influencia en el proceso electoral?, además de otras.

Al respecto, en horas de la mañana de esta jornada, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que la llegada de ciudadanos venezolanos al país tuvo como único propósito participar en actividades protocolares por el Bicentenario, que se realizó en Sucre, Chuquisaca, y descartó cualquier vínculo con los comicios del 17 de agosto. La autoridad aseguró que, tras cumplir su agenda en Sucre, la delegación retornó a su país.