Seúl propone una coexistencia pacífica a Pyongyang

El presidente surcoreano Lee Jae-myung tendió la mano a Corea del Norte al conmemorar la liberación del dominio japonés.

El presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung aprovechó la conmemoración del 80 aniversario del fin del dominio colonial nipón de la península coreana con la rendición de Tokio en la Segunda Guerra Mundial, para enviar este viernes (15.08.2025) un mensaje conciliador a Pyongyang para un acercamiento al que viene negándose el régimen norcoreano.

Durante la ceremonia conmemorativa de la efeméride, Lee ofreció una rama de olivo a Corea del Norte y expuso su visión sobre la desnuclearización de la península y una coexistencia pacífica.

«Afirmamos nuestro respeto por el sistema actual de Corea del Norte, afirmamos que no buscaremos ninguna forma de unificación por absorción y afirmamos que no tenemos intención de participar en actos hostiles» contra el territorio vecino, dijo Lee en su discurso durante el acto, recogido por la agencia local de noticias Yonhap.

El mandatario surcoreano aseguró desde el Centro Sejong de Artes Escénicas de Seúl, donde tuvo lugar la ceremonia, que para evitar enfrentamientos accidentales entre las dos Coreas y fomentar la confianza militar, su país tomará «medidas proactivas y graduales» para restablecer el pacto de distensiones militares de 2018.

El acuerdo, suscrito por el líder norcoreano, Kim Jong-un, con la entonces Administración del también liberal Moon Jae-in en un momento de deshielo de relaciones y acercamiento con Estados Unidos, fue abandonado posteriormente por ambos países durante el Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol, tras el distanciamiento que siguió al estancamiento de las negociaciones sobre desnuclerización.

Lee insistió en la importancia de este punto para lograr una coexistencia en paz: «Una península pacífica debe estar libre de armas nucleares y basarse en la cooperación amistosa con los países vecinos», señaló al respecto.

Postura de acercamiento

Desde su llegada al poder a principios de junio, el mandatario de Corea del Sur ha adoptado una postura de acercamiento con Pyongyang y ha tomado medidas como desmantelar los altavoces de propaganda contra el régimen en la frontera, la reanudación de valoración de programas de ayuda al país vecino y llamados al diálogo.

El mensaje de Lee se produce un día después de que Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, volviera a rechazar la posibilidad de cualquier acercamiento intercoreano, refiriéndose a tal escenario como una «utopía», y afirmara, además, que el rechazo del régimen a la mejoría de lazos con el Sur «se fijará en la Constitución en el futuro».

La Carta Magna norcoreano ya define a Seúl como «el enemigo número uno».

jc (efe, afp)