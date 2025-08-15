“Si me eligen como gobernador de Santa Cruz, en 2030 me postularé a la presidencia”, afirma el diputado Rolando Cuéllar

Sobre si se postulará con la sigla del MAS u otra, afirmó que no puede decir que sí irá o no, y que para ello, esperará el resultado del domingo 17 de las elecciones, para ver si el MAS pierde o no su personería jurídica.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), de la línea arcista, Rolando Cuéllar, anunció este viernes que, si el pueblo cruceño lo elige como gobernador de Santa Cruz en las elecciones subnacionales, que se realizarán al siguiente año, en 2030 se postulará como candidato a la presidencia de Bolivia.

«Si Dios quiere y el pueblo cruceño me elige gobernador, téngalo por seguro que en 2030 me lanzo como candidato a la presidencia. Porque nosotros sabemos las necesidades de los barrios, de las comunidades, y el país necesita renovación. Necesita de jóvenes políticos que combatan la corrupción. El cáncer de la gestión de los tres niveles es la corrupción», sostuvo el ahora legislador.

Dijo que tomó esta decisión porque no quiere ser «cómplice de la derrota del MAS” ni de acciones que, a su juicio, no respetan la democracia interna del partido.

Sobre si se postulará con la sigla del MAS u otra, afirmó que no puede decir que sí irá o no, y que para ello, esperará el resultado del domingo 17 de las elecciones, para ver si el MAS pierde o no su personería jurídica. Asimismo, indicó que en el caso de que se pierda, ya tiene varios planes y que incluso varias organizaciones ya lo buscaron.

«Hay plan A, plan B y plan C. Hay muchas opciones: ya nos han llamado varias agrupaciones. Pero si el MAS no pierde la personería jurídica, vamos a continuar. Si ya no está en carrera política, tenemos muchas opciones para presentarnos como candidato a gobernador», enfatizó.

En días pasados, el diputado Cuéllar cuestionó la elección de los candidatos a diputados y senadores por el partido azul y anunció que se lanzará como candidato a la Gobernación cruceña. Cuéllar señaló que concluirá su gestión como diputado suplente y una vez concluya su gestión dio a entender que se alejará el MAS.