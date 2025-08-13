Siete personas acusadas de robo en Pojo, fueron liberadas por falta de denuncia, afirma la Policía

Cochababamba. El hecho se registró durante el fin de semana, donde los sujetos fueron acusados de robar celulares, por lo que los vecinos los capturaron y los obligaron a desfilar con letreros de “soy ladrón”

Siete personas que habían sido capturadas por pobladores en el municipio de Pojo, Cochabamba, luego de haber sido sorprendidos robando, fueron puestas en libertad este miércoles. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La acción que fue cuestionada por varias personas, fue aclarada por efectivos policiales, quienes afirmaron que pese a que los delincuentes llegaron hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ninguna persona formalizó una denuncia. De acuerdo a la información, ante la falta de elementos de prueba contra los acusados y principalmente, la denuncia de las víctimas, la autoridad jurisdiccional ordenó que los cuatro varones y tres mujeres sean puestos en libertad. Acusados de cometer robos en el municipio de Pojo, Cochabamba