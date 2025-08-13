Siete personas acusadas de robo en Pojo, fueron liberadas por falta de denuncia, afirma la Policía

Cochababamba. El hecho se registró durante el fin de semana, donde los sujetos fueron acusados de robar celulares, por lo que los vecinos los capturaron y los obligaron a desfilar con letreros de “soy ladrón”
Siete personas que habían sido capturadas por pobladores en el municipio de Pojo, Cochabamba, luego de haber sido sorprendidos robando, fueron puestas en libertad este miércoles.
La acción que fue cuestionada por varias personas, fue aclarada por efectivos policiales, quienes afirmaron que pese a que los delincuentes llegaron hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ninguna persona formalizó una denuncia.
De acuerdo a la información, ante la falta de elementos de prueba contra los acusados y principalmente, la denuncia de las víctimas, la autoridad jurisdiccional ordenó que los cuatro varones y tres mujeres sean puestos en libertad.
Sobre el caso
Recordemos que estas siete personas fueron retenidas por comunarios de Pojo, en Cochabamba, supuestamente cuando estaban cometiendo robo de celulares, por lo que fueron obligadas a desfilar por el pueblo con letreros de “No voy a robar”.
Según los datos preliminares, los delincuentes supuestamente cometieron delitos el sábado aprovechando que se desarrollaba una festividad, pero fueron reconocidos por una de las víctimas.
Los pobladores, muy molestos, llevaron a estas personas a una vivienda donde los encerraron, luego de unas horas, fueron retirados hacia el pueblo donde desfilaron con letreros de “soy ratero” y les obligaron a gritar “no debo robar” y “soy ladrón”.
Posteriormente los llevaron a una plaza, donde se quedaron de rodillas en un árbol suplicando que los liberen.