Siete presuntos ladrones son retenidos y obligados a desfilar con un cartel en el pecho en Cochabamba

Siete personas, entre ellos cuatro varones y tres mujeres, fueron retenidas por comunarios de Pojo, en Cochabamba, supuestamente cuando estaban cometiendo robo de celulares, por lo que fueron obligadas a desfilar por el pueblo con letreros de “”.

Según los datos preliminares, las siete personas supuestamente cometieron delitos aprovechando una festividad durante el sábado, pero fueron reconocidos por una de las víctimas.

Los pobladores los retuvieron y los llevaron a la Policía, pero luego de ocho horas fueron liberados porque no había una denuncia formal, según reportes de medios locales de Pojo.

Los pobladores, muy molestos, sacaron a los presuntos ladrones y los llevaron a una vivienda donde los encerraron, luego de unas horas, fueron retirados hacia el pueblo donde desfilaron con letreros de “soy ratero” y les obligaron a gritar “no debo robar” y “soy ladrón”. Posteriormente los llevaron a una plaza, donde se quedaron de rodillas en un árbol suplicando que los liberen.

En los videos se escucha a los supuestos ladrones señalando que es “la primera vez” que cometen este delito y suplicando por su libertad.

Reportes señalan que los siete presuntos ladrones fueron llevados nuevamente a la Policía de Pojo.

Las autoridades policiales no emitieron ningún reporte oficial sobre el hecho y se espera que lo hagan las próximas horas.