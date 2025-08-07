Silicon Valley se embarca en una militarización

Fuente: https://actualidad.rt.com

En una ceremonia llevada cabo en el mes de junio en Arlington, Virginia, cuatro altos ejecutivos de empresas tecnológicas de Silicon Valley han obtenido el grado de teniente coronel uniéndose al Ejército estadounidense como asesores en tecnología.

Los ‘nuevos reclutas’ del Ejército son Kevin Vale, director de productos de OpenAI; Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta*; Bob McGrew, asesor en Thinking Machines Lab y Shyam Sankar, director de tecnología para Palantir, uno de los gigantes estadounidenses del ‘big data’.

Los altos ejecutivos se unirán a la unidad conocida como Detachment 201, un departamento del Ejército de EE.UU. dedicado a la innovación para impulsar la transformación tecnológica aplicada al ámbito militar.

«Es insuficiente lo agradecidos que estamos de que estén asumiendo este riesgo para venir y tratar de construir esto con nosotros», declaró Daniel Driscoll, secretario del Ejército de EE.UU., en la ceremonia que los anunció como parte de Detachment 201, según reporta The New York Times.

La militarización de Silicon Valley

Los nuevos tenientes coronel de Silicon Valley desempeñarán funciones como asesores estratégicos a tiempo parcial. Su labor será ofrecer información sobre tecnologías emergentes, al igual que impulsar el desarrollo de capacidades de defensa relacionadas con la tecnología.

La unión de estos ejecutivos a las filas del Ejército de EE.UU. representa un giro en las tendencias de las compañías de innovación tecnológica de Silicon Valley.

En años anteriores, los corporativos de dicha región afirmaban que sus innovaciones estaban hechas para conectar al mundo y no para ser utilizadas con propósitos militares.

Cabe mencionar que, Meta, Google y OpenAI han removido recientemente sus pólizas de prohibición de inteligencia artificial para el uso de armas. Actualmente, OpenAI cuenta con proyectos antidrones y Meta está desarrollando lentes de realidad virtual para el entrenamiento de soldados en batalla.