Simón Bolívar: equipos clasificados a la fase nacional ya conocen a sus rivales

Fuente: lostiempos.com

El campeón de este torneo asociacionista ascenderá de manera directa a la División Profesional del fútbol boliviano, en tanto que el subcampeón jugará los partidos del ascenso y descenso indirecto, el certamen finalizará entre noviembre y diciembre.

De acuerdo a la tabla de posiciones del torneo largo o todos contra todos de la División Profesional, el plantel de Wilstermann jugaría el indirecto, pues de momento se mantiene como penúltimo de la tabla con seis puntos.

Mientras que Aurora es último del tablero ya que comenzó el certamen con menos 33 unidades por una sanción que le impuso Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), no menos cierto es que esta figura puede cambiar, pues está en juego el campeonato profesional.

El lunes en horario nocturno se realizó el sorteo del torneo, los 24 equipo ya conocen a sus rivales y fueron distribuidos en seis grupos de cuatro equipos cada uno, la modalidad del certamen será de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada Serie, además los cuatro mejores terceros, después de esa fase también se jugarán partidos de ida y vuelta en formato playoff hasta llegar a la final y definir al campeón de la Copa Simón Bolívar.

La Dirección de Competiciones, que está a la cabeza de Klaus Von Landwust mencionó que el torneo se jugará sin pausa después de las elecciones generales que están previstas para el domingo 17.

Para la fase nacional la FBF amplió hasta el miércoles 13 el plazo para la inscripción de refuerzos, con la salvedad que solo podrán anotar a jugadores bolivianos que jugaron en otros equipos de las asociaciones, no tendrán el mismo trato los nacionales que jugaron el torneo de la División Profesional en los últimos meses.

Todos contra todos

Klaus Von Landwust director de competiciones de la FBF anunció que se ha previsto que el torneo de la División Profesional finalice el 14 de diciembre, en caso de no presentarse inconvenientes extradeportivos, como ocurrió el pasado año, de ser así las fecha se moverá entre el 17 y 21.

Grupos

Grupos A. Ciudad Nueva Santa Cruz (SC), CA. Chocorosi (LP), Fancesa (Ch) y Río San Juan Humi (Pt).

Grupo B.1º de Mayo (B), Unión Tarija (Tj), Guadalajara (Or) e Ingenieros (Or).

Grupo C. Real Potosí (Pt), Nueva Cliza (Cbba), Torre Fuerte (SC) y Nacional Sucre (Ch). Grupo D. Ingenio (LP), San Juan FC (SC), Olympic (Cbba) y Chaco FC (P). Grupo E. Universitario (Ch), Deportivo Shalon (Or), Libertad FC (P) y 3 de Febrero (B). Grupo F. Municipal (Tj), Universitario (P), Pucarani (LP) y Tiquipaya FC (Cbba).