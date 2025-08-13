Sistema universitario en alerta por déficit presupuestario en algunas universidades

El presidente de la Confederación de Docentes de Bolivia, Carlos Salinas, representante de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), manifestó su preocupación por los resultados obtenidos tras una ronda de reuniones con todas las universidades del país para analizar la situación presupuestaria.

Fuente: https://elpais.bo

Según explicó, mientras algunas universidades lograron recursos suficientes para cerrar la gestión, otras —como la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca— apenas alcanzaron menos del 50% de lo previsto, lo que ha generado un estado de emergencia en esa casa de estudios.

Salinas señaló que, en el caso de la UAJMS, pese a recibir menos recursos, se prevé que sí podrá cerrar la gestión. No obstante, advirtió que se adoptó una posición unitaria dentro del sistema universitario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hemos tenido una reunión con todas las autoridades y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CUB), en la que firmamos un acta para garantizar que, si alguna universidad no logra cerrar bien su presupuesto, ninguna lo hará. Vamos a actuar en bloque como sistema universitario”, afirmó.