Straccia y un inicio perfecto: tres de tres con Guabirá

El equipo azucarero venció 3-1 a Independiente Petrolero en Montero, sumó su tercer triunfo consecutivo desde la llegada del técnico argentino y es líder por diferencia de gol en la Copa Bolivia.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

Guabirá vive un presente soñado desde la llegada de Marcelo Straccia. Este miércoles, el equipo azucarero venció 3-1 a Independiente Petrolero en el estadio Gilberto Parada de Montero, en un partido reprogramado de la fecha 4 de la Copa Bolivia. Con este resultado, suma tres victorias consecutivas bajo el mando del técnico argentino y encadena cuatro partidos sin perder.

El encuentro no comenzó fácil para el local, que recibió el primer golpe a los 13 minutos con el gol del paraguayo Óscar Villalba. Sin embargo, Cristian Barcos igualó a los 22’ y en la segunda parte, un penal convertido por Gastón Rodríguez (50’) y un tanto de Rafinha en el tiempo de adición (93’) sellaron el triunfo.

Tras el pitazo final, Straccia se mostró satisfecho con el rendimiento y la actitud de su plantel:

“Contento por el esfuerzo de los futbolistas. El rival tuvo la pelota un poco más y fuimos imprecisos, pero nunca corrimos riesgo. Ganar tres partidos de tres es importante para el club, estamos contentos”.

“Hoy el equipo sintió el esfuerzo y el cansancio. Si bien el rival tuvo la pelota un poco más, nunca nos ocasionó peligro. Ganar tres partidos de tres es importante para el club”, señaló.

El DT explicó que el gol en contra llegó en la única llegada clara de Independiente y destacó la reacción de sus dirigidos para ir en busca del triunfo: “No nos conformamos con el empate. Si hubiéramos estado más finos en los pases, era para golear”.

Para Straccia, más allá de los resultados, el mérito está en la entrega diaria. Aseguró que el grupo “viene trabajando al máximo” y que el objetivo es seguir sumando en los dos torneos que afrontan.

“Sabemos que en cualquier momento podemos tener un traspié, pero vamos por un camino correcto. Falta mucho para el fin de año y la idea es seguir corrigiendo errores y dándole confianza a los muchachos, que lo están haciendo muy bien”, concluyó.

Con este triunfo, Guabirá no solo se afianza como líder del grupo D por diferencia de gol, sino que confirma que su nueva etapa bajo Straccia.