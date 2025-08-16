Sube a 1.249 la cifra de arrestados en todo el país por incumplir el Auto de Buen Gobierno

El Auto de Buen Gobierno rige desde 48 horas antes de las elecciones y se extiende hasta 12 horas del día siguiente de los comicios, es decir hasta el mediodía del lunes 18 de agosto.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó la tarde de este sábado que desde el inicio del Auto de Buen Gobierno (desde las 00:00 del viernes), un total de 1.249 personas fueron arrestadas en todo el país por incumplir las restricciones.

“Desde el inicio del Auto de Buen Gobierno tenemos un total 1.249 personas que han sido arrestadas en distintos departamentos por incumplir las medidas”, indicó Ríos en conferencia de prensa.

El titular de la cartera de Estado detalló que durante las primeras 12 horas del Auto de Buen Gobierno, 436 personas fueron arrestadas y hasta el final de esa jornada la cifra subió a 775 en total.

“Hoy, 16 de agosto, hasta algunos minutos (casi 14:00), tenemos 474 arrestados”, añadió por lo que sumados los arrestados en ambas jornadas suma a 1.249.

De la misma manera, la circulación de vehículos públicos, particulares está prohibido desde las cero horas del domingo, solo se permitirá la transitabilidad de motorizados que cuenten con permisos de circulación emitidos por el Órgano Electoral.