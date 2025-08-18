Sube el precio del kilo de pollo en tres mercados de La Paz; comerciantes lo atribuyen a la falta de diésel y baja producción

Las comerciantes de los tres mercados paceños atribuyen el incremento a la falta de combustible y producción.

Fuente: Unitel

El precio del kilo de carne de pollo volvió a subir en los principales mercados de la ciudad de La Paz. Vendedoras de los mercados Rodríguez y Miraflores indicaron que hubo un incremento de Bs 21 a Bs 23. Mientras que en el mercado Yungas, el kilo de pollo se ofertó en Bs 22,50. Las menudencias tienen un costo de Bs 12.

UNITEL visitó este lunes tres mercados para verificar el precio del producto, donde las comerciantes atribuyeron el incremento a la baja producción y a la escasez de combustible.

Las vendedoras esperan que el precio del pollo baje, para poder ofrecerlo con mayor regularidad a las familias que diariamente acuden a estos centros de abasto.

En cuanto a la escasez de combustible, este lunes varios surtidores amanecieron con extensas filas de vehículos. Incluso durante la jornada electoral se registraron largas filas en busca de carburante.

La anterior semana, el sector del transporte en la ciudad de El Alto anunció que, tras las elecciones generales, van a continuar exigiendo al Gobierno una solución a la falta de carburante en los surtidores.