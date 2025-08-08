Sucre quiere sede del Rally FIA Codasur

SUCRE.- La Alcaldía de Sucre impulsa un Proyecto de Decreto Supremo que busca declarar de prioridad nacional la realización del Rally FIA Codasur en la capital del país -del 25 al 28 de septiembre-, con el objetivo de posicionar a Sucre como sede de eventos internacionales de alto nivel, promover el deporte tuerca y dinamizar el turismo regional.

Fuente: https://www.eldiario.net

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, entregó el Proyecto de Decreto Supremo al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, durante un reciente encuentro institucional. En la ocasión, el Primer Mandatario expresó su compromiso con la promulgación de la norma, destacando la importancia del evento como una oportunidad para proyectar a Sucre y a Bolivia en el ámbito deportivo internacional.

La propuesta normativa, que cuenta con el respaldo técnico de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (FEBAD), establece una serie de medidas interinstitucionales para garantizar la logística, el ingreso de participantes y el abastecimiento del combustible especializado que requiere este tipo de competencias. En su Artículo 1, el proyecto establece: “Se instruye a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a colaborar, facilitar y garantizar excepcionalmente el ingreso al país del combustible especial para los vehículos. (PODIO)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas