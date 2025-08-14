Sudán: Al menos 40 muertos en sólo una semana por cólera

Este sería el peor brote que ha sufrido Sudán en años potable escasea debido a los combates. La situación es especialmente grave en la región de Darfur, donde el agua.

Al menos 40 muertes vinculadas con el cólera se registraron en una semana en la región sudanesa de Darfur, en el peor brote de esa enfermedad que ha sufrido el país africano devastado por la guerra, alertó el jueves (14.08.2025) Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Además de una guerra total, la población de Sudán está sufriendo ahora el peor brote de cólera que ha vivido el país en años», afirmó la organización médica en un comunicado.

«Solo en la región de Darfur, los equipos de MSF atendieron a más de 2.300 pacientes y registraron 40 muertes en la última semana».

Desde julio de 2024, se han registrado alrededor de 100.000 casos de cólera en todo Sudán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó que la dolencia se está propagando «por todos los estados sudaneses». La temporada de lluvias, que se intensifica en agosto, podría agravar la crisis sanitaria.

El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados con bacterias, a menudo provenientes de materia fecal. Provoca diarrea grave, vómitos y calambres musculares.

Esta enfermedad puede ser mortal en pocas horas si no se trata, pero puede curarse con una simple rehidratación oral y con el uso de antibióticos en casos más graves.

Al entrar en su tercer año, la guerra sudanesa, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a millones, ha provocado lo que Naciones Unidas describe como «la peor crisis humanitaria del mundo».

ct (afp, efe)