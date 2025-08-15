Surgen críticas contra Jhonny por nueva solicitud de licencia; él dice que es para gestionar un crédito en el Banco Mundial

Fuente: Unitel

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, solicitó una nueva licencia para viajar a Estados Unidos del 23 al 30 de agosto de este año. Aunque, el tema aún no es tratado en el plenario, hay concejales cuestionan el pedido.

El legislador por Demócratas, Alberto Vaca, criticó que Fernández presente una nueva licencia, que dijo es la 14, mientras la ciudad “se encuentra abandonada”.

Por su lado, Fernández defendió su pedido y dijo que era para hacer gestiones.

Vaca señaló que a pocos días de septiembre, mes aniversario de Santa Cruz, muchas obras se encuentran paralizadas, entre ellas, el Parque Urbano Central, “mientras la primera autoridad municipal viaja al exterior del país sin especificar el motivo”.

La solicitud de Fernández hasta el mediodía de este viernes 15 de agosto no fue analizada en el Concejo de Santa Cruz de la Sierra.

Respuesta de Fernández

Fernández dijo que hace 40 días tiene pendiente la entrevista con el Banco Mundial pues el municipio cruceño está solicitando créditos adicionales, al que ya tiene para la construcción de canales de drenaje.

Precisó que el crédito es para 64 kilómetros de ciclovías y otro para el mejoramiento de áreas que se tiene en la ciudad.

Además, respondió directamente a las críticas, indicando que lo que le preocupa es que el Concejo cruceño no sesiona hace seis meses.

“El Concejo está parado. Están ganando plata sin hacer nada”, dijo.