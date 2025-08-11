Sustituciones e inhabilitaciones causan incertidumbre en el país

Vocal del TSE Tahuichi Quispe pide a partidos “no jugar” con el electorado

Fuente: correodelsur.com

Comienza una semana decisiva de cara a las elecciones generales del 17 de agosto, cuando los ciudadanos elegirán a las nuevas autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo. En esta recta final, los aspirantes a la presidencia cierran sus campañas en medio de la incertidumbre generada a partir de las demandas de sustituciones e inhabilitaciones de última hora ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, anunció a CORREO DEL SUR que hasta el 13 de agosto, se tiene el plazo para sustituir candidaturas y reveló que al menos son 800 candidaturas que se cambiarían. Por ello, cuestionó que el electorado irá a votar “con bastante desinformación” porque recién conocerá a muchos candidatos durante esta semana, cuando se produzcan las sustituciones.

El vocal considera que esta situación responde a “cálculos políticos” y pidió a los partidos políticos “no jugar” con el electorado boliviano con sustituciones e inhabilitaciones de última hora.

Reveló que, en frentes políticos como La Fuerza del Pueblo, de Jhonny Fernández, no solo falta sustituir a su postulante a la Vicepresidencia, sino a 190 candidatos. En tanto, en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz, faltan 124, y en Acción Democrática Nacional, de Pavel Aracena, 202.

Según el vocal, al cuestionar que la ley permita sustituir candidaturas hasta tres días antes de la elección, “todas las candidaturas deberían estar definidas hasta antes de la impresión de las papeletas”, por lo que se requiere una reforma.

INHABILITACIONES

Por otro lado, Quispe, se refirió a otros riesgos a seis días de las elecciones generales. Recordó que el TSE abrió la fase del “periodo excepcional de inhabilitación de candidaturas por hechos sobrevinientes”, que comenzó el 3 y se extenderá hasta el 13 de agosto.

Durante este periodo, ya se presentaron más de 40 denuncias de inhabilitación entre ellos, cinco candidatos a la Presidencia.

Se trata de Eduardo Del Castillo, por no ser militante del MAS. Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández por no haber renunciado al cargo público como alcaldes. En el caso de Andrónico Rodríguez, se denuncia el incumplimiento del estatuto del Movimiento Tercer Sistema (MTS), y otra contra Jorge Quiroga Ramírez, por no cumplir el estatuto del FRI.

“Es algo atípico, no había sucedido en anteriores procesos, se presenta como una estrategia de judicialización, eso constituye en un enorme riesgo”, apuntó.

Además, Quispe, recordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprobó la ley de preclusión electoral y dijo que ese hecho se constituye en otro riesgo. También citó el reporte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de más de una decena de recursos que buscaban frenar o suspender el proceso electoral en el país.

Las últimas 4 actividades

Actividad 57, el jueves 14 de agosto se publicará los lugares donde se realizarán los cómputos departamentales y del exterior.

Actividad 58, desde el viernes 15 hasta el domingo 17 rige la prohibición para los medios de comunicación difundan contenido que pueda favorecer, perjudicar o dar trato preferencial a alguna organización política o candidatura, así como programas que puedan influir en las preferencias electorales.

Actividad 59, el 16 de agosto, un día antes de las elecciones, el TSE realizará la publicación final, tanto en medios de comunicación como en el portal web del OEP, de las listas de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y alianzas.

La actividad 60, el 17 de agosto, día de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral asumirá el mando de la fuerza pública.

Hasta el miércoles, candidatos presidenciales cierran sus campañas electorales

Los candidatos presidenciables para las elecciones generales del 17 de agosto van cerrando sus campañas proselitistas, toda vez que la propaganda electoral en medios y eventos públicos deberá concluir el 13 de agosto. A partir del 14 rige el silencio electoral hasta el día de los comicios.

Así, el candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, junto a los postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cerró el sábado su campaña proselitista en la ciudad de El Alto y este domingo en Tarija.

“El Alto ha estado en el olvido estos últimos 20 años… nosotros vamos a hacer de El Alto una Zona Franca industrial, comercial y tecnológica de avanzada en el mundo… Aquí vamos a hacer las baterías de litio para que en las baterías de los celulares digan batería de litio hecha en Bolivia con mano de obra alteña… Vamos a crear los centros de inteligencia artificial en El Alto, en Oruro, en el occidente del país”, dijo el candidato de Libre, quien destacó la vocación comercial e industrial del pueblo alteño.

A su vez, el candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, afirmó que tiene previsto cerrar campaña el 13 entre La Paz y Santa Cruz, pero que no está definido el cronograma, porque las “organizaciones sociales deben ponerse de acuerdo”

Rodríguez, cumplió este fin de semana una agenda en Santa Cruz, con la visita a la feria Barrio Lindo. Además, sostuvo reuniones con sectores gremiales a poco del cierre de la temporada de campaña electoral.

Jhony Fernández, candidato por UCS- La Fuerza del Pueblo, cerró su campaña en Oruro. Fernández agradeció a los orureños “por todo el apoyo y el cariño que me demuestran en cada visita. Estamos seguros de que con su apoyo llegaremos a ser Gobierno nacional, porque la unión hace la fuerza y juntos somos la verdadera fuerza del pueblo, que arrasará en las urnas este próximo 17 de agosto”, remarcó el político.

Mientras, en Santa Cruz, el binomio de la Alianza Unidad realizó el cierre de campaña, donde Samuel Doria Medina comprometió subir el monto de la renta dignidad y del Juancito Pinto. Además, dijo que terminará con los juicios políticos.

Además, aseguró que, si llega al Gobierno, desde el primer día contabilizará con un cartel gigante los 100 días para resolver la crisis y al finalizar, después de carnaval de 2026, el 18 de febrero brindará un informe de los resultados.

El pasado viernes, Manfred Reyes Villa fue el primero en cerrar su campaña y se prevé que hasta el miércoles, se intensifiquen las actividades proselitistas.