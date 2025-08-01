Tahuichi: 2.136 candidatos quedan habilitados para los comicios; 451 no fueron sustituidos

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que el 81% de las postulaciones quedó habilitada, mientras que el resto corresponde a candidaturas inhabilitadas o en blanco y a renuncias

Fuente: Brújula Digital

Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que, de forma oficial, 2.136 candidatos quedaron habilitados para las elecciones generales de mañana domingo. Precisó que 451 postulaciones no fueron sustituidas.

La autoridad electoral explicó que ese es el número de postulantes habilitados luego de que el 13 de agosto venció el plazo final para la sustitución de candidaturas inhabilitadas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Ley 026 del Régimen Electoral permite reemplazar candidaturas inhabilitadas hasta 72 horas antes del día de la votación.

El vocal Tahuichi detalló a Unitel que de 2.625 postulaciones que se habían presentado con anterioridad, 2.136 fueron habilitadas. Acotó que 451 quedaron inhabilitadas o sin sustitución.

En cifras porcentuales, Tahuichi indicó que el 81% de las postulaciones quedó habilitada, mientras que el resto corresponde a candidaturas inhabilitadas o en blanco y a renuncias.

La lista oficial de candidaturas será publicada este sábado y estará disponible para consulta en la página oficial del Órgano Electoral.

BD/JJC

Fuente: Brújula Digital