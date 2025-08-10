Tarija: Informe forense descarta muerte por golpe de un vecino de Tabladita

Marco Cardozo, abogado de la familia de Fernando Copa, el hombre que murió en el barrio Tabladita, descartó que el fallecimiento haya sido producto de un golpe, como inicialmente se presumía.
Fuente: https://elpais.bo
Según Cardozo, el informe médico forense estableció que Copa no tiene ningún tipo de lesión externa y tampoco interna.
“La causa del fallecimiento es por broncoaspiración. Lamentablemente hubo consumo de bebidas alcohólicas, estaban consumiendo coca y tristemente en ese momento el señor se atragantó con el bolo de coca, lo que ha ocasionado que se obstruyan las vías respiratorias”, detalló Cardozo a TNT.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El abogado aseguró también que hay un video que demuestra que nadie golpeo o empujó al hombre de 40 años.
“Es cierto que hubo una riña, pero eso no fue la causa del deceso de la persona que ha fallecido”, reiteró.
Cabe recordar que por este hecho tres personas fueron aprehendidas, tres hombres y una mujer.