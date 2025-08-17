Tarija: Rodrigo Paz acompaña a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, a sufragar en San Lorenzo

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) llegó al municipio de San Lorenzo y posteriormente se trasladará a la capital tarijeña
Fuente: Unitel
En el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Tarija, se hizo presente el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, el cual llegó hasta uno de los recintos de votación para acompañar a su padre Jaime Paz Zamora, expresidente del país.
“Es el primer voto del día (de su familia), hemos orado en la casa, siempre oramos antes de salir, vengo a acompañar mi padre, junto a mis hermanos, ya con 86 años no deja de estar presente en días que pueden generar grandes cambios para la patria”, dijo el candidato a UNITEL, al referirse a su progenitor.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
[Foto: Magelia Peralta – UNITEL] / Rodrigo Paz y Jaime Paz Zamora
Durante su visita a la unidad educativa, el expresidente también aprovechó para expresar su emoción a saber que los bolivianos en el exterior también están participando de manera masiva en esta votación
“Venimos a cumplir con la democracia y con la patria. Lo primero que supe es lo que está pasando afuera por el horario y es interesante, la gente está votando (en el exterior) y vi una cola larga en Barcelona; creo que va a haber una participación de la bolivianada afuera”, manifestó Paz Zamora.
El candidato a la presidencia manifestó que espera que la jornada electoral se registre sin incidentes y ningún tipo de intento de fraude.
“Muy contentos, felices, que sea fiesta electoral, que no haya ningún tipo de atisbo, de fraude y segundo que los poderosos que han controlado esta campaña nos permitan a los que humildemente hemos salido a la pelea, tener nuestro lugar”, dijo.
Rodrigo Paz además señaló que una vez que termine de acompañar a su padre, él se trasladará a la capital tarijeña para emitir su respectivo voto en el recinto que le corresponde.
Además, se espera que en horas de la tarde viaje a la Sede de Gobierno para esperar ahí los resultados de la votación.
“Estoy acá (en Tarija) y después, muy posible en la tarde, hemos conocido un permiso para ir a La Paz porque se concentra ya el centro electoral hay que estar ahí para cuidar los votitos”, agregó.