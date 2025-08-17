Tarija: Rodrigo Paz acompaña a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, a sufragar en San Lorenzo

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) llegó al municipio de San Lorenzo y posteriormente se trasladará a la capital tarijeña

<br /> <br />

Fuente: Unitel

En el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Tarija, se hizo presente el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, el cual llegó hasta uno de los recintos de votación para acompañar a su padre Jaime Paz Zamora, expresidente del país.

“Es el primer voto del día (de su familia), hemos orado en la casa, siempre oramos antes de salir, vengo a acompañar mi padre, junto a mis hermanos, ya con 86 años no deja de estar presente en días que pueden generar grandes cambios para la patria”, dijo el candidato a UNITEL, al referirse a su progenitor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: Magelia Peralta – UNITEL] / Rodrigo Paz y Jaime Paz Zamora

Durante su visita a la unidad educativa, el expresidente también aprovechó para expresar su emoción a saber que los bolivianos en el exterior también están participando de manera masiva en esta votación

“Venimos a cumplir con la democracia y con la patria. Lo primero que supe es lo que está pasando afuera por el horario y es interesante, la gente está votando (en el exterior) y vi una cola larga en Barcelona; creo que va a haber una participación de la bolivianada afuera”, manifestó Paz Zamora.