TED Beni envía material electoral por tierra, aire y agua a provincias alejadas

El Tribunal Electoral Departamental del Beni (TED Beni) desplaza brigadas con material electoral rumbo a las provincias del departamento, mediante operativos coordinados que incluyen transporte por tierra, aire y agua, con el objetivo de garantizar que las maletas electorales lleguen a tiempo incluso a los recintos más alejados del departamento.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

El vocal del TED Beni, Jaime Noe Rodríguez, informó que todas las brigadas encargadas del traslado cuentan con la cadena de custodia establecida, a fin de resguardar la seguridad del material electoral durante todo el recorrido.

El operativo logístico, que combina medios terrestres, aéreos y fluviales, refleja el compromiso institucional del TED Beni de garantizar el derecho al voto de todas y todos los ciudadanos, sin importar la distancia o las condiciones geográficas, en el marco de las Elecciones Generales 2025, las brigadas salieron a desde ayer sábado 9 de agosto empezando por las provincias de Moxos, Yacuma y Marbán.

