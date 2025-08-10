TED La Paz advierte sanciones económicas y administrativas a jurados que incumplan funciones

Además de las sanciones pecuniarias, los infractores no podrán realizar ningún trámite administrativo durante 90 días y quedarán inhabilitados para participar en las próximas elecciones.

Hans Franco

<br /> <br />

Fuente: Red Uno

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Franz Jiménez, recordó este domingo las sanciones que se aplicarán a los jurados electorales que no asistan a las capacitaciones previas ni cumplan con su labor el día de la votación, prevista para el 17 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si no asisten a las juntas de organización y capacitación hay una sanción económica del 30% de salario mínimo nacional, en el caso de que no se apersonaren a la jornada electoral que es el día 17 de agosto, la sanción económica es el 50% del salario mínimo nacional”, dijo Jiménez en conferencia de prensa.

Además de las sanciones pecuniarias, los infractores no podrán realizar ningún trámite administrativo durante 90 días y quedarán inhabilitados para participar en las próximas elecciones.

Son aproximadamente 54.000 jurados designados, de los cuales ya se han conformado sus presidentes y vocales de mesa, precisó la autoridad electoral, instando a todos los designados a cumplir con sus obligaciones para garantizar el normal desarrollo de los comicios.