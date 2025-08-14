TED Santa Cruz aclara que el voto nulo no invalida las elecciones generales

Continúa la capacitación de los jurados electorales y el viernes se conocerá la lista final de los candidatos.

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, aclaró que, de acuerdo con la Ley 026 del Régimen Electoral, el voto nulo no tiene la facultad de anular unas elecciones generales, incluso si llegara a superar el 50% +1 de los sufragios.

Callejas explicó que esta disposición solo aplica en casos de referéndum, donde, si el voto nulo supera el 50% más uno, el proceso se repite. “En las elecciones generales no existe esa figura, y es importante que la ciudadanía no se confunda”, enfatizó.

El vocal recordó que la ley contempla tres tipos de voto: el válido (cuando la papeleta está marcada correctamente), el blanco (sin ninguna marca) y el nulo (cuando la papeleta presenta marcas incorrectas).

La declaración se da en medio de llamados de algunos actores políticos a emitir un voto nulo en las elecciones de este 17 de agosto. Según el TED, esta acción no afectará la validez del proceso ni impedirá la proclamación de resultados.

Callejas también informó que 89 observadores internacionales de 19 países, junto a delegados de organizaciones políticas, supervisarán el desarrollo de la jornada electoral para garantizar la transparencia.