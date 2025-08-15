Teleféricos de La Paz no operarán el día de las elecciones

El servicio cerrará el sábado a las 22:30 y reanudará el lunes a las 6:30

Video: RTP

eju.tv

La Paz.– El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Alejandro González, informó que el servicio de transporte por cable no operará el domingo 17 de agosto debido a la jornada electoral, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“De acuerdo a las disposiciones que ha emitido nuestro Tribunal Supremo Electoral, Mi Teleférico no opera comercialmente el domingo 17 de agosto. El sábado 16 cerramos operación comercial a las 10:30 de la noche y retornamos el lunes 18 de agosto a las 6:30 de la mañana”, precisó González.

Con esto, aclaró que este viernes y sábado hasta el cierre, el servicio funcionará con total normalidad en todas sus líneas, no así el domingo, cuando se suspenderá por completo, retomando el lunes en su horario habitual.

Respecto a futuros trabajos de mantenimiento, indicó que aún no se han definido las fechas para las próximas intervenciones mayores, pero aseguró que cualquier cierre por este motivo será anunciado con una anticipación.