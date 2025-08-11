Trabajadores del Hospital La Paz realizan paro de 48 horas en demanda de reposición de ítems

El director del Hospital Ramiro Pary indicó que se debe reponer 33 ítems debido a la salida de personal por diversos motivos, como decesos y jubilaciones. Señaló que cuando algunos empleados toman vacaciones no hay suplentes, mientras que otros trabajan medio tiempo, lo que limita la atención en varias especialidades

Trabajadores del Hospital La Paz iniciaron este lunes un paro de 48 horas en demanda de la reposición de 33 ítems. Durante la medida de presión, la atención se limitará únicamente a la unidad de Emergencias.

“Estamos en un paro de 48 horas, hoy y mañana. Este martes estamos yendo todos los trabajadores al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz a hacer un mitin. La exigencia de los profesionales es que se nos reponga los ítems que se han pedido, estamos atravesando una crisis en esta institución por la falta de profesionales”, afirmó Catalina de la Barra, una de las trabajadoras del hospital a Brújula Digital.

El director del hospital, Ramiro Pary, explicó que el Sedes debe reponer 33 ítems correspondientes a trabajadores que dejaron sus cargos por diversas razones, como jubilaciones e incluso decesos.

“Tenemos una falencia en los recursos humanos; aproximadamente son 33 ítems que el Servicio Departamental de Salud no nos ha repuesto. (…) Entre las áreas críticas está Pediatría, que nos deben reponer cuatro ítems de tiempo completo. Requerimos tres cirujanos, necesitamos dos médicos internistas, bioquímicos, farmacéuticos para el área de asistencia al paciente, nutricionista, trabajador social; en quirófano necesitamos licenciadas de enfermería”, indicó.

Pary advirtió que, debido a la falta de personal, dos días a la semana no se cuenta con un pediatra neonatólogo, lo que representa un riesgo si nace un bebé prematuro que requiere atención especializada.

“Un prematuro necesita atención y si no se le da la atención, se muere y de quién es la culpa, la población piensa que es del médico y no sabe que no tenemos al especialista ese día”, indicó.

Señaló que, ante la falta de suplencias, cuando un funcionario entra en vacaciones, su puesto queda vacante, y además algunos profesionales trabajan solo medio tiempo, lo que restringe la atención en varias especialidades.

Los trabajadores esperan una respuesta para contar con el personal médico suficiente para la atención en el hospital.