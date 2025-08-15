Transporte pesado denuncia que su derecho a votar está en riesgo por falta de diésel

Muchos de los choferes que esperan poder cargar combustible no se encuentran en la ciudad en la que están registrados para votar.

El dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz, denunció que, en lugar de incrementar el abastecimiento de combustible para facilitar el retorno de los transportistas a sus ciudades de origen antes de las elecciones, los volúmenes de entrega han disminuido, lo que prolonga las filas y el tiempo de espera en los surtidores.

“La situación es crítica. Los volúmenes de entrega de combustible han disminuido considerablemente. Muchos conductores son de otros departamentos y no podrán emitir su voto. El Gobierno está generando incertidumbre”, declaró Cruz.

Como ejemplo, mencionó que un conductor que reside en Cochabamba debería poder cargar combustible este viernes para emprender viaje hacia su recinto electoral, pero actualmente eso no es posible por la escasez.

El dirigente lamentó que hasta ahora no se haya presentado una solución efectiva y urgió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a enviar al menos dos cisternas por surtidor de manera inmediata, con el fin de que los choferes puedan abastecerse y regresar a tiempo a ejercer su derecho al voto.