Tras ocho años de estar prófugo, capturan a sentenciado por infanticidio; la víctima fue una bebé de tres meses, reporta la Policía

Tras ser capturado, el hombre fue remitido a un centro penitenciario para cumplir una condena por el delito de infanticidio.

Fuente: Unitel

Interpol Bolivia informó que un hombre acusado de infanticidio fue capturado el fin de semana, luego de ocho años de estar prófugo de la Justicia. El sujeto fue detenido en el municipio de Punata, en el departamento de Cochabamba.

“Esta persona habría colocado a una bebé de tres meses dos inyectables que provocaron su muerte, y posteriormente se dio a la fuga. Este caso data del año 2017”, informó el director de Interpol, Juan Carlos Bazoalto.

Tras su captura, el acusado fue remitido de inmediato a un centro penitenciario, donde deberá cumplir condena por el delito de infanticidio.

“Estaba prófugo, por lo que se emitió una notificación roja. Fue identificado y posteriormente trasladado a un penal en la ciudad de Cochabamba”, agregó Bazoalto.

Concluida la investigación, la Justicia determinó que el hombre es el principal responsable de la muerte del infante.