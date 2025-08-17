Trópico de Cochabamba se prepara para la jornada electoral: mesas de sufragio listas desde temprano

El operativo en Ivirgarzama refleja el despliegue general que se realiza a nivel nacional.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Desde las primeras horas de este domingo, la región del Trópico de Cochabamba se encuentra en plena preparación para las elecciones generales. En la unidad educativa de Ivirgarzama, los funcionarios ya instalaron las mesas de sufragio y distribuyeron todo el material electoral, incluyendo ánforas y papeletas, que serán utilizadas durante la jornada.

El proceso de armado y organización se realiza con precisión: a partir de las 8:00 de la mañana, los miembros de mesa comenzaron con la recepción de documentos y la verificación de los materiales, asegurando que todo esté listo para el inicio de la votación.

“Estamos alistando el material para que todo se realice de manera rápida y sin contratiempos. A las 8:00 en punto debe estar todo listo”, indicó uno de los encargados de la logística electoral. Hasta el momento, la jornada transcurre sin novedades ni observaciones.

El operativo en Ivirgarzama refleja el despliegue general que se realiza a nivel nacional, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y ordenada.

Desde el Trópico de Cochabamba, seguimos informando sobre cada detalle de esta importante jornada electoral.