Trump aseguró que durante la cumbre con Putin en Alaska hubo un «gran progreso»: «¡Manténganse atentos!»

El presidente estadounidense sostuvo que hubo avances en la reunión del viernes, mientras la Casa Blanca prepara una reunión clave con Zelensky y líderes europeos.

Trump y Putin mantuvieron una cumbre bilateral el pasado viernes en Alaska (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este domingo un “gran progreso” en las negociaciones con Rusia tras la cumbre de alto nivel celebrada en Alaska con su homólogo Vladimir Putin. Lo hizo a través de su red Truth Social, donde publicó una serie de mensajes en los que rechazó las críticas en su contra.

En su primera publicación, Trump escribió: “Gran progreso con Rusia. ¡Manténganse atentos!”. En otro mensaje, con un tono desafiante, ironizó sobre las críticas que recibe en su país: “Si lograra que Rusia entregara Moscú como parte del acuerdo, las noticias falsas, y su socio, los demócratas de la izquierda radical, dirían que cometí un error terrible y un acuerdo muy malo. Por eso son las noticias falsas. Además, deberían hablar de las seis guerras que acabo de detener. ¡MAGA!”.

En una tercera publicación denunció los intentos de distorsionar su papel en la negociación con Putin: “Es increíble cómo las noticias falsas distorsionan violentamente la verdad cuando se trata de mí. No hay nada que yo pueda decir o hacer que los lleve a escribir o informar con honestidad sobre mí. Tuve una gran reunión en Alaska sobre la estúpida guerra de Biden, una guerra que nunca debió haber ocurrido”.

Al referirse al conflicto en Ucrania como “la estúpida guerra de Biden”, el presidente buscó subrayar la idea de que la invasión rusa no se habría producido bajo su liderazgo previo y que su regreso a la Casa Blanca abre una oportunidad inédita para cerrar la guerra.

Las palabras del mandatario llegaron poco después de que un alto enviado de la Casa Blanca ofreciera detalles del encuentro. En declaraciones a CNN, Steve Witkoff, asesor cercano a Trump, reveló que Rusia aceptó concesiones sobre cinco regiones ucranianas que han sido el centro de los combates, particularmente la provincia oriental de Donetsk. Aunque no especificó la naturaleza de esas concesiones, aseguró que las partes acordaron garantías de seguridad robustas para Ucrania que describió como “transformadoras”, capaces de cambiar el escenario del conflicto. Witkoff adelantó además que los detalles sobre Donetsk se darán a conocer este lunes, cuando se celebre en Washington una nueva ronda de conversaciones con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y varios líderes europeos.

El presidente de Estados Unidos destaca concesiones rusas y un giro en la estrategia de Washington hacia Kiev (REUTERS/ARCHIVO)

La cumbre de Alaska también significó un cambio en la posición estadounidense: Trump decidió dejar de lado su exigencia de un alto el fuego inmediato, una de las demandas centrales que Washington había mantenido hasta ahora. El giro fue interpretado como un intento de flexibilizar la negociación con Moscú, aunque introdujo nuevas dudas entre los aliados de Kiev. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, intentó matizar el viraje y aseguró en NBC que “el alto el fuego no está fuera de la mesa”, pero subrayó que el objetivo final de la administración es “poner fin a esta guerra”.

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que Trump recibirá este lunes en Washington a Zelensky junto al primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La reunión será clave para definir cómo se alinean las potencias europeas ante la estrategia de Trump y hasta qué punto aceptarán las concesiones discutidas con Putin sin haber participado de la cumbre de Alaska. Ni Kiev ni sus socios europeos fueron invitados a esa cita, lo que generó preocupación por el rol marginal que se les asigna en el diseño de un eventual acuerdo de paz.