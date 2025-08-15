Trump dará la bienvenida a Putin frente al avión presidencial ruso

Fuente: https://actualidad.rt.com

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le va a dar una bienvenida personal a Vladímir Putin cuando el mandatario ruso aterrice este viernes en Alaska.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le va a dar una bienvenida personal a Vladímir Putin cuando el mandatario ruso aterrice este viernes en Alaska.

El avión presidencial ruso tiene programado llegar a Anchorage a las 11 de la mañana en punto, hora local, precisó Peskov. «El presidente Trump lo va a recibir junto al avión», indicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hasta su partida rumbo a EE.UU., Putin permanecerá en la ciudad rusa de Magadán, donde mantiene reuniones de trabajo para el desarrollo de la provincia homónima. El vuelo de Magadán a Anchorage durará unas cuatro horas.

Durante el vuelo, el mandatario ruso va a trabajar con los documentos para repasar todos los temas que tiene previsto abordar durante su reunión con Trump, señaló Peskov en una entrevista concedida al periodista Pável Zarubin.

«Por supuesto, la cuestión de la regulación [de la crisis] ucraniana será prioritaria, pero también hay una lista de puntos conflictivos en nuestras relaciones bilaterales», explicó.

«Se trata de posibles proyectos de cooperación económica y de todos los aspectos de la regulación respecto a Ucrania. Se trata también de tesis sobre cuestiones regionales e internacionales. Se trata de una gran cantidad de materiales que, por supuesto, el presidente siempre lee y estudia con mucha atención», resumió el vocero.