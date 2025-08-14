Trump dice que Brasil es uno de los peores socios comerciales

Fuente: https://actualidad.rt.com/

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves que Brasil es uno de los peores socios comerciales, y que por eso cobran aranceles «altísimos».

«Uno de los peores países del mundo. Ha sido un socio comercial pésimo en cuanto a aranceles. Nos cobran aranceles tremendos, mucho más de lo que nosotros les cobramos», dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump aseguró que Brasil ha tratado muy mal a EE.UU. «durante muchos años» en términos de intercambio comercial. Y por eso, justificó, ahora «les están cobrando aranceles del 50 % y no están contentos, pero así es como funciona».

El líder repúblicano también cuestionó la legitimidad del juicio que enfrenta el expresidente brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro, a quien, según Trump, «están tratando de meterlo en la cárcel».

«Conozco al hombre y te diré que soy bastante bueno con las personas. Creo que es un hombre honesto. Creo que lo que han hecho es una ejecución política que están tratando de hacer con Bolsonaro. Me parece terrible», manifestó.

El arresto domiciliario del exmandatario ha reactivado las tensiones diplomáticas entre Brasil y EE.UU., justo cuando ambos países comenzaban a dar los primeros pasos hacia una posible negociación comercial.

La posición de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó el miércoles anunciar la imposición de aranceles recíprocos a EE.UU., por el momento. Y, en cambio, abogó por reforzar la postura de los países del bloque BRICS para salir de la coyuntura económica.

«No estamos anunciando reciprocidad», afirmó Lula y añadió que el Gobierno no quiere hacer nada que pueda empeorar la relación bilateral, sino, por el contrario, tratar de mejorarla.

La semana pasada entraron en vigor los aranceles estadounidenses del 50 % contra el país sudamericano, siendo una de las justificaciones de Trump el proceso contra Bolsonaro. En este contexto, el Gobierno brasileño presentó una demanda contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por violar sus compromisos.