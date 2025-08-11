Trump enfrenta una compleja negociación con Putin por la paz en Ucrania ante las condiciones planteadas por Zelensky

El presidente de EEUU tiene previsto encontrarse con el líder ruso en Alaska para terminar con la guerra en Europa, pero las exigencias presentadas por ambos enemigos no aseguran un resultado positivo

Donald Trump y Vladimir Putin duranta el G20 de Osaka, (Japón)

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump protagonizará este viernes una compleja negociación con Vladimir Putin para terminar la guerra que enfrenta a Rusia con Ucrania.

Tras una larga conversación que mantuvo en Moscú con Steve Witkoff -enviado especial de Estados Unidos-, Putin explicitó sus condiciones para acordar con Volodimir Zelensky un cese del fuego.

Las condiciones exigidas por el Kremlin son:

Anexar formalmente a Rusia las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y la península de Crimea. Descartar que tropas de países de la Unión Europea se desplieguen en Ucrania para proteger su soberanía. Bloquear el acceso de Ucrania a la OTAN como miembro pleno.

Donald Trump y Volodimir Zelensky durante una reunión oficial de la OTAN, (La Haya, Países Bajos)

Witkoff regresó desde Moscú a Washington y se reunió con Trump en el Salón Oval. Horas más tarde, el presidente de los Estados Unidos reveló -en términos generales- las exigencias de Putin.

“Recuperaremos algunas tierras y otras se intercambiarán”, aseguró Trump en la Casa Blanca.

Y completó: “Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”.

No es la primera vez que Trump presenta la anexión de territorios de Ucrania en favor de Rusia como una posibilidad cierta para terminar con la guerra en Europa.

Sucedió meses atrás, y al igual que en esa oportunidad, el presidente de Ucrania respaldado por la Unión Europea rechazó la estrategia de negociación para terminar con el conflicto que inició Moscú.

“Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante”, advirtió Zelensky en un video oficial que posteó en su cuenta de X.

Y añadió: “Cualquier decisión que se tome en nuestra contra, cualquier decisión que se tome sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz. No aportarán nada. Son decisiones muertas, nunca funcionarán”.

Durante las últimas semanas, Rusia multiplicó sus ataques aéreos contra Kyiv, la capital de Ucrania

La posición diplomática de Zelensky fue apoyada en bloque por la Unión Europea. Ello significa un explícito rechazo a la anexión de las regiones de Ucrania, la posibilidad de desplegar tropas en territorio ucraniano, y la condición ineludible de invitar a Zelensky a la cumbre de Alaska.

“Ucrania tiene la libertad de decidir sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, sostiene el comunicado que firmaron la premier italiana Georgia Meloni y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros líderes europeos.

Donald Trump, Emmanuel Macron, Mark Carney y Georgia Meloni durante la cumbre del G7, (Kananaskis, Canada)

En este contexto, Trump deberá extremar su capacidad de negociación para articular las distintas exigencias que presentaron Putin y Zelensky junto a sus aliados de Europa.

En principio, Trump debe convencer a Putin para que acepte sumar a Zelensky a la cumbre de Alaska que iniciaría el viernes 15 de agosto.

A continuación, el presidente de Estados Unidos tendrá que explicar a Zelensky –una y otra vez– que la negociación tendrá como eje principal la sesión de territorios que Rusia ya controla en Ucrania.

Asimismo, el presidente de Ucrania y la Unión Europea proponen que antes de iniciar las negociaciones, Rusia debe dictar el cese del fuego.

Esta condición no es aceptada por Putin, y tampoco por Trump, que desea viajar a Alaska solo con una tregua de hecho.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la puerta de la Casa Blanca, (Washington)

La Casa Blanca y el Kremlin aún no anunciaron la ciudad de Alaska que será escenario de la cumbre entre Trump y Putin, mientras continúan las conversaciones reservadas para sumar a Zelensky.

“El presidente (por Trump) está haciendo lo necesario”, contestó JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, cuando le preguntaron si era posible una reunión entre Putin y Zelensky.

Putin no quiere a Zelensky en Alaska, pero Trump está dispuesto a ocupar todo el próximo fin de semana para negociar con ambos enemigos, si eso sirve para lograr la paz en Ucrania.